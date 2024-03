Un liderazgo puede permanecer o morir…Será su decisión

El liderazgo de una nación debe ser el reflejo de la sociedad que aspira un pueblo, una nación.

Uno de los males de nuestra América y quizá de gran parte del mundo, es que los personalismos, egocentrismo y en general el mesianismo se ha apoderado de nuestras naciones.

Lo peor es que los pueblos siguen siendo víctimas de él.

En apariencia las diferencias no recaen en el modelo económico que proponen o defienden, puede ser de tendencia izquierdista o liberal, es indiferente, sino en la manera en que ejercen el poder y desarrollan sus políticas.

El voto sigue siendo fundamentalmente emocional.

Estados Unidos lo está viviendo. Venezuela tiene más de 75 años en el y pareciera que no hay punto final, sobre todo en los últimos 25 años.

Los dirigentes y líderes que están por debajo de la figura principal, practican algo peor que la “lealtad”, que per se no es mala, y es la “adoración”.

Todo lo que dice o hace el “líder” es una santa palabra. Los dogmas “hechos personas” que se disfrazan de demócratas, hasta que les tocan sus intereses.

Así llegamos a este proceso electoral del 2024. Bajo grandes incógnitas y muchos actos contradictorios a los principios que defienden.

De hecho, muchos identificados como oposición, al llegar al poder bien de Gobernador, Alcaldes, legisladores y concejales (omito presidencia pues no se ha dado el caso), al llegar al ejercicio del poder, cometen los mismos errores y en muchos casos peores, que los realizados por los chavistas-maduristas.

Se pierde la moral, la coherencia.

Hay analistas y observadores políticos, que señalan que el modelo presidencialista está agotado y debemos los venezolanos navegar hacía una democracia parlamentaria.

Nada más inverosímil.

La falla radica en el hombre, en la persona sobre la cual se han puesto las esperanzas.

Usted puede ser cristiano y ser malo, y ser “musulmán” y ser bueno o viceversa.

Hay gente buena en todos lados, incluidos los chavistas aunque sean la excepción.

Esa generalización nos ha hecho mucho daño y está presente en el mundo entero.

Hoy un candidato presidencial culpa de todos los males de su nación a los “inmigrantes” y no hace distinción.

Las cifras de criminalidad nos dicen otra cosa. Las grandes mayorías según los sondeos de opinión, lo respaldan.

Esa doctrina política del siglo XVI llamada Maquiavelismo, lleva a los políticos a justificar cualquier acción para obtener el poder.

La mentira es la norma que simplemente hay que saber vender.

Al ganar lo que es una manera, una forma, un medio, se convierte en un fin.

Lo que pasa en El Salvador es un buen ejemplo.

Para acabar con las pandillas, es válido violar derechos humanos porque ellos no los respetan, mal pueden exigirlos. Es la excusa general para justificar tales comportamientos.

Es legítimo apoderarse del poder judicial, legislativo, etcétera porque ellos eran corruptos.

Mañana no nos quejemos cuando esos seres humanos, investidos de poderes “celestiales”, nos vean como enemigos, simplemente porque pensamos distintos. Nos haremos sus objetivos, sus enemigos.

¿Abstención, sustitución o qué?

Cuando la oposición decidió participar en el proceso electoral del 2021, se hizo sobre la base de reconocer a Nicolás Maduro y su gobierno, además de aceptar las reglas del juego, con un CNE, un plan república y testigos rojos “rojitos”.

Yo estuve en contra por la incoherencia que eso representaba, para quienes decidieron abstenerse en el 2018 y en el 2020.

Al ir, convalidaban unas reglas que no eran las mejores pero era lo que había.

El Zulia, Cojedes, Nueva Esparta y Barinas, además de un grueso número de Alcaldías, legisladores y concejales.

Aun perdiendo la mayoría se ganaban unos espacios, se lograba un posicionamiento. Esa fue la justificación.

Hoy la coyuntura es peor.

Ciertamente tenemos un gobierno, ilegal o ilegítimo, como usted prefiera pero gobierno al fin, que no es precisamente un dechado de virtudes en materia de respeto a los derechos humanos.

Desde que se hicieron las primarias se sabía lo que iba a suceder.

La oposición representada por Vente y otros factores, se dedicaron a destruir por miles de razonamientos el Acuerdo de Barbados. Hoy se percatan que con todas las fallas y lagunas que tenía, era preferible a no tener nada o terminar imponiéndose otro más “adaptado” a los requerimientos del oficialismo.

Informe de Inteligencia

El fulano informe de “Inteligencia”, es redundante y reitera lo que muchos sabemos sin necesidad de utilizar “espías” o alta tecnología de infiltración, desde hace mucho.

María Corina seguirá inhabilitada

Es duro afirmarlo y hasta provocativo para el verbo flojo y cómodo de muchos “exacerbados radicales” al acusar de “alacranes”, a todos los que no pensamos igual.

En 25 años de este oprobioso período de chavistas, jamás ellos han retrocedido al tomar una decisión.

Ellos anuncian lo que van a hacer y lo hacen. Tardan pero no olvidan.

El único que los controlaba era Chávez.

Hoy los “locos andan sueltos” y apoyados por unas Fuerzas Armadas que violando sus principios y sus deberes de ejercer como policía constitucional, prefieren ser el soporte fundamental de unas “autoridades” y compartir las ganancias del poder.

En este cuarto de siglo, nadie de la oposición se ha dedicado a fortalecer un puente, entre el sector militar institucional, que existe como “resistencia” y los factores de la oposición.

María Corina llegó “Hasta el final…” literal

Brujo ni adivino soy. Lo que sí sé es que existe una exclusiva manera de garantizar su sagrado derecho a participar. Aunque esto, señores Perkins Rocha y Blanca Rosa no es problema jurídico sino político…

Plataforma Unitaria y María Corina Machado

Anti Estratégico y mal planteado tácticamente esta disyuntiva.

La vocería política corresponde a la plataforma unitaria. Trabajar en lo contrario es un error dada las circunstancias.

María Corina es la vocera más importante y líder actual sin discusión, aunque eso no es una condición permanente. Deben ser las instituciones y no las personas.

No entiendo como se visita un estado, una región y no se reúne con el líder opositor allí que es gobernador. No digo que lo quiera o que le caiga bien, es que hasta por aparentar, por “política” debe hacerlo.

Al enemigo hay que tenerlo cerca.

Hasta el final…o qué.

Varias veces el pueblo ha sido decepcionado. No tenemos conocimiento de algún arma secreta por parte de María Corina.

Hay que preparar el terreno para vender una verdad que no se le ha dicho a un pueblo y que otra vez cree que en elecciones dizque “democráticas”, se puede finalizar el chavismo.

¿Estamos a punto de presenciar la muerte de otro liderazgo?

Ojalá no sea así.

Lo cierto es que el chavismo a lo interno está sumamente tenso pero no fraccionado. Ellos saben que deben ponerse de acuerdo, por las consecuencia de un triunfo distinto.

En la oposición siguen naciendo todos los días islas, bloques, enfrentados, todos contra todos. No hay tensión sino fricción y el chavismo lo sabe.

De allí que su discurso sea el manipular con opciones distintas a María Corina Machado, hasta que ella decida.

Cubanos y Lula juegan al repliegue inteligente, en espera del resultado de las elecciones de Estados Unidos en noviembre…

María Corina tiene la palabra en primer lugar. De su decisión dependen otras. Ya Caleca se atrevió a advertir y como él muchos…

Caen unos caen todos

Sigue dominando el escenario latinoamericano la elección de Noviembre en los Estados Unidos.

Los cubanos y Lula mueven sus piezas. La incógnita sigue siendo el mencionado resultado.

De ganar Trump las tensiones con los grupos de poder aumentarán, pues la personalidad del mencionado es de difícil predicción. De ganar Biden, las aguas de las negociaciones regresaran a su cauce. Cubanos buscan una salida a su crisis económica, que tiene muchísima relación con su control de varios gobiernos, en especial el de Venezuela.

ESCÁNDALO español cada vez más, revela las complicidades y coautoría del chavismo y en especial de Nicolás Maduro. Un terrorista, perteneciente al Sebin de apellido Brizuela se reunió con el promocionado Ábalos, protagonista del caso de corrupción más importante en los últimos 30 años. Vale agregar que el tema de las 50 maletas y 29 cajas que Maduro envió a España como “valija diplomática”, sin control policial ni ninguna explicación, es mencionado a diario, sobre todo porque nadie se ha enterado de su contenido.

Cae por primera vez en España un miembro del Tren de Aragua, la megabanda venezolana que asola Sudamérica.

Así lo tituló el diario El País de España y muchos medios. Esta banda creció bajo el amparo y auspicio de Tareck El Aissami.

Se dice que es el hermano del Niño Guerrero. Allí hay algo de fantasía, pues el auténtico cabecilla es otro. Esta organización vive de los homicidios acreditativos, el secuestro, extorsión, tráfico de personas y de estupefacientes, etcétera.

Muchos aún no entienden su naturaleza. Cuando ellos son capturados, realmente no es así. La mayor parte de las veces, es una entrega, pues al producirse la detención ellos vienen a cumplir otro objetivo dentro de las cárceles o recintos penitenciarios. Operan bajo un principio similar a la “yihad” islámica. Aunque resulte difícil explicarlos, hacen más daño presos que libres.

El tema migratorio seguirá ocupando gran parte de la atención política en los Estados Unidos, pues los hispanos representan un 15% de la población electoral y su inclinación preferencial puede asegurar algunos colegios electorales y es un “voto” con menor abstención a otros grupos étnicos.

Cuando María Corina señala el aumento de la migración, si ganase nuevamente Nicolás, a mi juicio anuncia oficialmente su derrota y de retruque siembra desesperanza en la gente. Por cierto contradiciendo sus propias posturas anteriores.

EN EL ANÁLISIS sobre jugar o no a la abstención, hay un elemento fáctico de mucho peso. Mantener la mayor cantidad de espacios posibles, aún dentro de las difíciles reglas de juego impuestas por el chavismo.

Estamos hablando además del factor realidad política: Son 6473 que dependen de esa decisión. Estoy hablando de Gobernadores, Alcaldes, Legisladores y Concejales. Cifra por cierto que habría que abultar al 1000% cuando hablamos de las nóminas que nutren las maquinarias políticas y no políticas y muy a pesar de los bajos salarios y las pésimas condiciones de seguridad social.

NO VOY A ESPECULAR sobre la decisión de María Corina Machado. Si juega a la abstención marcará la ruta de su desaparición. Si decide levantar la mano a alguien seguirá en el mundo de las posibilidades.

Realmente en Venezuela lo que hay son 12 millones de electores y los niveles de abstención sin maquillaje, sin María Corina y con el fraccionamiento opositor en el escenario podría llegar a niveles superlativos. Más del 70% posiblemente.

El chavismo en el peor escenario puede controlar de 2 a 3 millones de votos y eso será suficiente.

Los escenarios regionales y municipales también serán impactados.

Se me acabó el papel…

Estamos en el canal de youtube Factores de Poder y Caiga Quien Caiga TV.

Por: Ángel Monagas