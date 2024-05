José Mujica anuncia que tiene un tumor maligno en el esófago

A pesar de esto, aseguró que continuará activo en la escena política y expresó su agradecimiento por la vida que ha llevado. El ex mandatario, de 88 años, reveló durante una conferencia de prensa que recibió la noticia del tumor el viernes pasado durante un chequeo médico.

«Es algo obviamente muy comprometido», afirmó Mujica. «Y es doblemente complejo en mi caso debido a que sufro una enfermedad inmunológica desde hace más de 20 años, que entre otras cosas ha afectado mis riñones, lo cual dificulta los tratamientos de radioterapia o cirugía», explicó. Agregó que los médicos están evaluando los pasos a seguir, pero reconoció que la situación no parece sencilla.

«A lo largo de mi vida, la Parca ha rondado mi lecho en más de una ocasión, pero siempre me ha seguido guiando», reflexionó Mujica. «Esta vez parece venir con la guadaña lista, pero veremos qué sucede».

«Siempre y cuando tenga fuerzas, seguiré adelante», afirmó.

Durante su breve declaración en la sede del MPP en Montevideo, Mujica también dirigió palabras de aliento a los jóvenes: «Quiero transmitirles que la vida es hermosa y efímera, y el verdadero éxito radica en levantarse cada vez que uno cae».

«Si sienten enojo, conviértanlo en esperanza y luchen por el amor, no permitan que el odio los consuma. Si se ven atrapados por las drogas, no enfrenten la batalla solos, nadie puede salvarse por sí mismo. Busquen ayuda, luchen».

«La única libertad que realmente existe reside en la mente y se llama voluntad, y si no la utilizamos, no somos verdaderamente libres», enfatizó. «La vida es tan valiosa que no tiene sentido desperdiciarla en trivialidades».

«En resumen, estoy agradecido por todo lo que he vivido», concluyó entre aplausos y gritos de aliento.

José Mujica se unió al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en la década de 1960. Fue encarcelado en 1972 y permaneció en prisión durante toda la dictadura cívico-militar que azotó Uruguay desde 1973 hasta 1985. Un cuarto de siglo después, se convirtió en presidente de su país.