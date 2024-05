La Corte Internacional de Justicia emite fallo a favor de Ecuador

«La Corte considera de manera unánime que las circunstancias, tal como se presentan ahora ante la Corte, no son tales que requieran el ejercicio de su facultad (…) de indicar medidas provisionales», leyó el presidente del tribunal, el juez Nawaf Salam.

No obstante, el tribunal resaltó «la importancia fundamental del principio consagrado» en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en un fallo emitido en una fase provisional del caso, cuando el tribunal aún no ha abordado el fondo del procedimiento legal contra Ecuador.

El tribunal enfatizó «la importancia crucial» de respetar los principios establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, subrayando que «no existe un requisito previo más esencial para el desarrollo de las relaciones entre los Estados que la inviolabilidad de los enviados diplomáticos y de las embajadas».

«El Tribunal se basa especialmente en las garantías dadas por Ecuador, tanto por escrito como durante las audiencias públicas, para concluir que la indicación de medidas provisionales no es necesaria, considerando que dichas garantías son vinculantes y crean obligaciones legales para Ecuador. Por lo tanto, el Tribunal considera que actualmente no existe urgencia, en el sentido de que no existe un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable a los derechos reclamados por México».

¿Por qué México ha demandado a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia?

El 5 de abril, fuerzas ecuatorianas fuertemente armadas ingresaron en la embajada de México y detuvieron al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien se encontraba asilado allí.

Esta operación provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países y llevó a México a presentar una solicitud urgente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, solicitando a Ecuador que garantizara la protección de los archivos de la embajada.

México también pidió a la CIJ que ordenara a Ecuador permitir la evacuación de la embajada y de las residencias privadas del personal diplomático.

Además, solicitó que Ecuador se abstuviera de realizar cualquier acto que pudiera interferir con la implementación de las órdenes de la CIJ y de toda «conducta que agrave y amplíe la disputa» entre ambas naciones.