La ‘brujita’ Verón quiere fichar a Iniesta para el Estudiantes

Los amantes del fútbol nunca quieren que las grandes leyendas del ‘Deporte Rey’ abandonen el campo de juego. El ‘colgar las botas’ supone el perder oportunidades para verles hacer ‘magia’, así sea en competiciones de menor exigencia física. Así ocurre en el caso del jugador español Andrés Iniesta, quien podría transformarse en el fichaje estrella para un equipo de Argentina.

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón [también conocido como la ‘brujita’ Verón durante sus años en el fútbol italiano] ha reconocido que han tenido «conversaciones» con Andrés Iniesta para intentar convencer al centrocampista de fichar por el club entrenado por Gabriel Milito y en el que juega Javier Mascherano.

«Hoy no podemos decir que hay una negociación pero sí conversaciones con Iniesta. Estamos en la búsqueda», aseguró el presidente en declaraciones a Radio Rivadavia.

Iniesta, que a sus 35 años todavía tiene contrato vigente con el Vissel Kobe japonés, fue contactado por su excompañero en el FC Barcelona Javier Mascherano, ahora integrante de la plantilla de Estudiantes de La Plata.

«Buscar a Iniesta es algo de lo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no», aseguró Verón, que desveló que fue el ‘Jefecito’ quien mantuvo esa primera conversación con Iniesta.

Además, Estudiantes tiene como entrenador a Gabriel Milito, otro excompañero del de Fuentealbilla y de Mascherano en el vestuario del que puede ser considerado como el mejor Barça de la historia.

Verón, preguntado por Mascherano, de 35 años, aseguró que tenerle en Estudiantes era un «hecho trascendente». «No sólo para Estudiantes, sino que también para el futbol argentino, por todo lo que es él como persona y profesional», valoró.

Estrellas europeas en Argentina

El fútbol argentino está apostando por captar a algunas de las ‘viejas leyendas’ del fútbol europeo. Por ejemplo, Daniele De Rossi hizo historia con la Roma y la selección de Italia, pero ahora se encuentra vistiendo los colores del Boca. Aunque es cierto que su permanencia en el club estará muy vinculada con el cambio en la dirigencia xeneize que trajo dudas sobre el futuro de algunos protagonistas y Jorge Amor Ameal las colocó sobre la carrera del italiano en el equipo.

«No sabemos qué hará. Si se queda en Boca, si va a seguir», reconoció el flamante presidente, en declaraciones a La Red, y continuó: «Todo tiene que ver con todo. Alguien lo trajo, alguien lo llevó al club, no sabemos si sentirá cómodo con nosotros o no. Revisaremos el contrato también».

«Hoy están hablando de nombres, me llaman representantes para ofrecer jugadores. Se está manoseando el mercado. Algunas son realidades y otras falacias, crean expectativas que luego no se dan”, expresó.