Cristina Seguí tilda de “régimen bolivariano” al Gobierno por su ‘caricia’ a Junqueras

Cristina Seguí mostró su máxima indignación con el gobierno interino del PSOE. La periodista y autora del libro ‘Manual para defenderte de una feminazi’ tildó de “gobierno infame a la altura del régimen bolivariano” ante la noticia que la Abogacía del Estado pedirá al Tribunal Supremo al menos que libere al exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC Oriol Junqueras, para que pueda acudir al Parlamento Europeo para obtener su acta de diputado.

La información, adelantada por el diario ABC, se afirma que “en el escrito que la Abogacía del Estado remitirá al Tribunal Supremo en las próximas horas, la Abogacía del Estado se apartará del criterio mantenido por la Fiscalía amparándose en la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

ERC anunció el pasado jueves que no volvería a reunirse con los representantes del PSOE hasta conocer el pronunciamiento de la Abogacía del Estado sobre la sentencia europea.

Hasta ahora se manejaban las fechas del 27 y 28 de diciembre como dos posibles jornadas para celebrar el pleno, que se cerraría en una segunda votación el lunes 30 si, como es probable, el candidato a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no alcanzase la mayoría absoluta en la primera votación del día 28.

Pero el hecho de que ERC contemple que la investidura se pueda producir antes del festivo del 6 de enero abre otra posibilidad: que el primer tramo del debate se celebre los días 2 y 3 de enero, lo que llevaría una hipotética segunda votación al día 5.