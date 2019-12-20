España concede casi 40.000 residencias humanitarias a venezolanos ‘in extremis’, antes de la llegada de Podemos al Ejecutivo

España sigue ayudando a la diáspora venezolana. En lo que va de año, casi 40.000 venezolanos han recibido este año un permiso para residir y trabajar legalmente en España por razones humanitarias. Una iniciativa que fue impulsada por la ONG ‘Un Salvavida en Venezuela’ y que contó con el respaldo del gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, existe un temor generalizado entre los refugiados de la dictadura venezolana que esta medida migratoria quede eliminada ante la llegada de Podemos al poder Ejecutivo.

Las 39.697 autorizaciones entregadas a los venezolanos tienen un plazo de un año, prorrogable 12 meses más. Este reconocimiento se concede prácticamente en su totalidad a venezolanos solicitantes de protección internacional que no cumplen con los requisitos establecidos por ley para ser reconocidos como refugiados pero que, por decisión del Gobierno, reciben casi automáticamente este permiso. Otras nacionalidades, como la ucrania, la salvadoreña, la hondureña y la colombiana, suman entre todas poco más de un centenar de autorizaciones de este tipo, afirma El País.

A pesar del volumen de residencias humanitarias entregadas, aún quedan muchos inmigrantes en situación indefinida. La Oficina de Asilo acumula cerca de 120.000 expedientes sin resolver, casi una cuarta parte del total de casos pendientes en toda la Unión Europea, según datos de septiembre de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO, en sus siglas en inglés). La demora en resolver los casos ha llevado ya a la red de acogida, a la que acuden los solicitantes de asilo más vulnerables, al borde del colapso. Desde hace meses son recurrentes las imágenes de familias durmiendo al raso en Madrid.