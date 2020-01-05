Toda la verdad sobre los Reyes Magos

Cada enero, la noche del 5 al 6 de diciembre, se celebra en el mundo católico la llegada de los tres Reyes Magos que visitaron al recién nacido Jesús de Nazareth.

Actualmente, se ha convertido en tradición, durante este día, organizar cabalgatas, desfiles y encuentros familiares en donde los niños reciben obsequios.

Existen ciertas particularidades sobre estos personajes, que seguramente desconoces y a continuación te las presentamos.

Historia, origen y curiosidades de los Reyes Magos

Esta entrañable festividad tiene su origen en la Biblia: en la tradición cristiana, los Reyes Magos eran los nobles peregrinos procedentes ‘de Oriente’ que siguieron una estrella guía milagrosa hasta Belén, donde rindieron homenaje al Niño Jesús como rey de los judíos (Mateo 2: 1- 12).

En el evangelio se describe a los Reyes Magos como hombres sabios que siguieron el rastro de una estrella, aunque no está claro si la Estrella de Belén se refiere a un fenómeno astronómico real, o es simplemente una figura literaria.

Tradicionalmente, se representa a los Reyes Magos con aspecto de monarcas, pero no hay nada en las escrituras sagradas que los identifique como miembros de la realeza, sino tan solo sabios, tal vez nobles.

Otras leyendas, en cambio, los identifican como hombres entregados al estudio de la astronomía.

En cualquier caso, se relata en el evangelio según Mateo que su búsqueda llamó la atención del rey Herodes, que ya conocía el lugar del nacimiento de Jesús a través de sacerdotes y escribas, pero que extrajo de los Magos la fecha exacta en que apareció la estrella que anunciaba el nacimiento como confirmación de la profecía bíblica.

Luego los envió a ver al niño Jesús, pidiéndoles que revelaran a su regreso su ubicación exacta.

Melchor, Gaspar y Baltasar –como serían conocidos con posterioridad– continuaron hasta Belén, donde adoraron a Jesús y le ofrecieron regalos (incienso, oro y mirra).

Estos presentes no eran aleatorios, sino que cargados de un profundo simbolismo:

El oro representaba su realeza , reconociéndolo como el Rey de los judíos y símbolo de pureza y poder.

representaba su , reconociéndolo como el y símbolo de pureza y poder. El incienso simbolizaba su divinidad , ya que se usaba en los rituales religiosos para honrar a Dios (su humo ascendente evoca la oración).

simbolizaba su , ya que se usaba en los rituales religiosos para honrar a Dios (su humo ascendente evoca la oración). La mirra aludía a su humanidad y futuro sufrimiento, prefigurando su sacrificio y muerte en la cruz para la redención de la humanidad.

¿Qué es exactamente la mirra?

La mirra es una gomorresina aromática (una resina natural) de sabor amargo, que se obtiene de árboles espinosos del género Commiphora, principalmente la especie Commiphora myrrha (también conocida como Commiphora abyssinica u otras similares). Estos árboles crecen en regiones áridas de África oriental (como Somalia o Etiopía), Arabia y partes del noreste de África.

Se extrae practicando incisiones en la corteza del árbol, de donde fluye una savia que se endurece al contacto con el aire, formando «lágrimas» o gránulos rojizos-amarillos brillantes. En la antigüedad era muy valiosa, comparable al oro, por sus usos:

Perfume y incienso (aroma intenso y agradable al quemarse).

y (aroma intenso y agradable al quemarse). Medicina : analgésico, antiinflamatorio y antibacteriano (se mezclaba con vino para aliviar dolores, como ofrecieron a Jesús en la cruz).

: analgésico, antiinflamatorio y antibacteriano (se mezclaba con vino para aliviar dolores, como ofrecieron a Jesús en la cruz). Embalsamamiento: preservaba cuerpos (Nicodemo usó mirra y áloe para preparar el cuerpo de Jesús, Juan 19:39).

En el contexto bíblico, su asociación con la muerte y el sufrimiento la convierte en símbolo profético del destino de Jesús.

Hoy en día, la mirra se sigue usando en perfumería, cosmética natural y aromaterapia por sus propiedades calmantes y purificadoras. ¡Un regalo antiguo con mucho significado!