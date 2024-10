Así son las sangrientas y brutales peleas de perros y jabalíes

Las impactantes imágenes de las peleas de perros y jabalíes en Indonesia, son una muestra de esta cruel realidad que se debate entre las apuestas y una tradición que muchos se niegan a perder.

Los dueños de los perros, pueden obtener ganancias de hasta más de 2.000 dólares.

Mientras, sus detractores denuncian la brutalidad expuesta públicamente a estos animales.

Aquí algunas de las peleas de animales más conocidas:

1. Peleas de perros

Dónde : En varias partes del mundo, pero especialmente en algunas regiones de América Latina, Asia y Europa del Este.

: En varias partes del mundo, pero especialmente en algunas regiones de América Latina, Asia y Europa del Este. Descripción : Dos perros (generalmente de razas como el pit bull) son entrenados para pelear hasta que uno de ellos no pueda continuar o muera. Estas peleas suelen estar asociadas con apuestas ilegales y actividades delictivas.

: Dos perros (generalmente de razas como el pit bull) son entrenados para pelear hasta que uno de ellos no pueda continuar o muera. Estas peleas suelen estar asociadas con apuestas ilegales y actividades delictivas. Legalidad: Prohibida en la mayoría de los países, aunque sigue ocurriendo clandestinamente.

2. Peleas de carneros

Dónde : Comunes en partes de África, Medio Oriente y algunas zonas de Asia.

: Comunes en partes de África, Medio Oriente y algunas zonas de Asia. Descripción : En esta práctica, dos carneros se enfrentan chocando sus cabezas repetidamente. Los animales compiten por supremacía territorial o por aparearse con hembras. Aunque algunas peleas ocurren naturalmente en la naturaleza, los seres humanos a menudo las organizan como entretenimiento.

: En esta práctica, dos carneros se enfrentan chocando sus cabezas repetidamente. Los animales compiten por supremacía territorial o por aparearse con hembras. Aunque algunas peleas ocurren naturalmente en la naturaleza, los seres humanos a menudo las organizan como entretenimiento. Legalidad: No siempre ilegal, ya que en algunos lugares es una tradición cultural; sin embargo, en otros se critica por maltrato animal.

3. Peleas de camellos

Dónde : Especialmente en Turquía (región de Éfeso) y algunas áreas de Oriente Medio y Asia Central.

: Especialmente en Turquía (región de Éfeso) y algunas áreas de Oriente Medio y Asia Central. Descripción : Las peleas de camellos implican enfrentamientos entre machos, especialmente durante la temporada de apareamiento, cuando los camellos están más agresivos. Estos combates se organizan para entretenimiento y están asociados con festivales locales.

: Las peleas de camellos implican enfrentamientos entre machos, especialmente durante la temporada de apareamiento, cuando los camellos están más agresivos. Estos combates se organizan para entretenimiento y están asociados con festivales locales. Legalidad: Aunque es una tradición cultural en algunos países, ha sido criticada por organizaciones defensoras de los animales.

4. Peleas de bettas (peces luchadores)

Dónde : Popular en Tailandia, Camboya, Vietnam y otras partes del sudeste asiático.

: Popular en Tailandia, Camboya, Vietnam y otras partes del sudeste asiático. Descripción : Los peces betta son famosos por su agresividad, especialmente los machos, que se atacan mutuamente cuando se les coloca en el mismo espacio. Las peleas de peces betta son una tradición en algunas regiones y a menudo se apuesta dinero en los resultados.

: Los peces betta son famosos por su agresividad, especialmente los machos, que se atacan mutuamente cuando se les coloca en el mismo espacio. Las peleas de peces betta son una tradición en algunas regiones y a menudo se apuesta dinero en los resultados. Legalidad: Generalmente no es ilegal, pero se critica por fomentar la crueldad animal.

5. Peleas de búfalos (bufaladas)

Dónde : Comunes en Vietnam, Tailandia, China y algunos lugares de India.

: Comunes en Vietnam, Tailandia, China y algunos lugares de India. Descripción : Los búfalos son enfrentados entre sí, generalmente como parte de festivales tradicionales. Las peleas pueden ser breves, ya que los búfalos se retiran cuando sienten que están en desventaja.

: Los búfalos son enfrentados entre sí, generalmente como parte de festivales tradicionales. Las peleas pueden ser breves, ya que los búfalos se retiran cuando sienten que están en desventaja. Legalidad: Son parte de tradiciones culturales en algunas regiones, pero en otros lugares se están prohibiendo debido a preocupaciones de bienestar animal.

6. Peleas de caballos (peleas equinas)

Dónde : China, especialmente en regiones rurales, y en algunas áreas de Indonesia y Filipinas.

: China, especialmente en regiones rurales, y en algunas áreas de Indonesia y Filipinas. Descripción : Las peleas de caballos generalmente ocurren entre sementales que se enfrentan para aparearse con una hembra. En algunas culturas, los humanos organizan estos combates durante festivales o eventos locales.

: Las peleas de caballos generalmente ocurren entre sementales que se enfrentan para aparearse con una hembra. En algunas culturas, los humanos organizan estos combates durante festivales o eventos locales. Legalidad: En su mayoría, es ilegal en muchas partes del mundo, pero sigue siendo una tradición en algunas zonas rurales.

7. Peleas de serpientes

Dónde : Partes de Asia, particularmente en la India.

: Partes de Asia, particularmente en la India. Descripción : En algunas áreas, se organizan peleas entre cobras y mangostas. Esta práctica es parte de espectáculos populares en los que se enfrenta a una cobra venenosa con una mangosta ágil, conocida por su habilidad para cazar serpientes.

: En algunas áreas, se organizan peleas entre cobras y mangostas. Esta práctica es parte de espectáculos populares en los que se enfrenta a una cobra venenosa con una mangosta ágil, conocida por su habilidad para cazar serpientes. Legalidad: Estas peleas están prohibidas en muchos lugares debido a su crueldad, pero siguen ocurriendo en algunos lugares como atracción turística.

8. Peleas de osos

Dónde : Antiguamente populares en Europa y Asia, pero hoy en día son ilegales en la mayoría de los lugares. Sin embargo, todavía se reportan en algunas zonas de Pakistán.

: Antiguamente populares en Europa y Asia, pero hoy en día son ilegales en la mayoría de los lugares. Sin embargo, todavía se reportan en algunas zonas de Pakistán. Descripción : En las peleas de osos, el animal suele estar encadenado y obligado a enfrentarse a perros entrenados. Estas peleas son extremadamente crueles, ya que los osos a menudo sufren mutilaciones antes del combate.

: En las peleas de osos, el animal suele estar encadenado y obligado a enfrentarse a perros entrenados. Estas peleas son extremadamente crueles, ya que los osos a menudo sufren mutilaciones antes del combate. Legalidad: Prohibidas en la mayoría de los países, pero aún existen de manera clandestina en algunas áreas.

9. Peleas de aves (pájaros)

Dónde : Indonesia, India y algunas partes de Asia.

: Indonesia, India y algunas partes de Asia. Descripción : En esta práctica, aves como gorriones o palomas son enfrentadas entre sí. En muchos casos, se apuesta dinero sobre el resultado del enfrentamiento.

: En esta práctica, aves como gorriones o palomas son enfrentadas entre sí. En muchos casos, se apuesta dinero sobre el resultado del enfrentamiento. Legalidad: A menudo es ilegal, pero en algunos lugares es tolerada como parte de la tradición.

10. Peleas de bueyes

Dónde : Principalmente en Corea del Sur y algunas partes de Japón.

: Principalmente en Corea del Sur y algunas partes de Japón. Descripción : Los bueyes se enfrentan entre sí en combates organizados donde usan su fuerza y astucia para empujar al oponente. Estos eventos suelen ser parte de festivales tradicionales.

: Los bueyes se enfrentan entre sí en combates organizados donde usan su fuerza y astucia para empujar al oponente. Estos eventos suelen ser parte de festivales tradicionales. Legalidad: En Corea del Sur, las peleas de bueyes son legales y reguladas, mientras que en otros países es una práctica más controversial.

EL ANTEPASADO DEL CERDO

El jabalí, antepasado de nuestro cerdo doméstico, es uno de los mamíferos europeos más extendidos.

Pese a su fiera reputación y tamaño (en Rusia y Rumania se han encontrado ejemplares de 350 kg), suelen ser animales tímidos, pacíficos, muy sociales, adaptables e inteligentes.

De forma paulatina han hallado de nuevo su lugar en zonas donde no se habían visto durante generaciones, en algunos casos desde hace siglos.

Extinguidos en Gran Bretaña desde el siglo XIII y en Escandinavia desde el XVIII, los jabalíes se están reintroduciendo en ambos territorios.

Una vez en su hábitat pueden multiplicarse a gran velocidad.

Desde la década de 1940 la población se ha incrementado notablemente.

En la actualidad, los cazadores europeos pueden disparar a más de dos millones de jabalíes al año. No obstante, no todo el mundo está satisfecho con su resurgimiento. Los jardineros y granjeros en particular son conscientes de que una familia de jabalíes puede arruinar años de esfuerzos de la noche a la mañana.

Pero, por otro lado, los jabalíes son muy útiles para los propietarios forestales ya que contribuyen a controlar las plagas (sobre todo de escarabajos descortezadores), y con su gran habilidad para escarbar y resoplar favorecen la regeneración del bosque.